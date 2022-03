Italia-Macedonia, arriva la prima decisione UFFICIALE

Giorni intensi a Coverciano con la Nazionale italiana che si sta preparando alla sfida contro la Macedonia, in programma giovedì sera a Palermo

Una prima sfida già decisiva per l’Italia che affronterà la Macedonia del Nord allo Stadio Renzo Barbera di Palermo.

Pochi minuti fa è arrivata la prima comunicazione per quanto riguarda la designazione arbitrale con il francese Clement Turpin: come assistenti ci saranno Nicolas Danos e Cyril Gringore. Var Jerome Brisard, Avar Delajod Willy. Quarto uomo Benoit Bastien. Una prima gara importante per l’Italia che affronterà la Macedonia del Nord allo Stadio Barbera di Palermo.

In caso di vittoria l’Italia se la dovrà vedere con la vincente tra Portogallo e Turchia per una sfida davvero ostica per strappare il pass Mondiale in Qatar. Roberto Mancini ha cercato così di convocare i migliori calciatori, che sono protagonisti nei rispettivi club e che nutrono di ottima forma.

Italia-Macedonia, la voglia di volare al Mondiale

Saranno giorni intensi a Coverciano dopo la vittoria dell’Europeo. L’Italia ha fallito varie chance ritrovandosi così a giocarsi il tutto per tutto ai playoff. Lo stesso Ct Roberto Mancini ha svelato che sarà una settimana di passione, proprio con la volontà di arrivare fino in fondo. Non qualificarsi ancora una volta al Mondiale sarà davvero dura dopo il fallimento con la gestione Ventura. La fortuna del selezionatore italiano è che può contare su un gruppo che ha condiviso già una vittoria vivendo un mese da protagonista.