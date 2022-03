Apprensione Milan: Maignan salta l’allenamento con la Francia

Apprensione in casa Milan. Mike Maignan non partecipa alla sessione di allenamento con la nazionale francese

Archiviato il 30° turno di Serie A, le squadre sono al lavoro con i giocatori non convocati dalle rispettive nazionali. C’è apprensione per la condizione fisica dei calciatori, attesi dal finale di stagione. In particolare, l’equilibrio in vetta alla classifica non fa dormire sonni tranquilli a Pioli, Inzaghi e Spalletti, che sperano di non perdere nessun titolare per infortunio.

Tra i tre tecnici, Pioli è attualmente il più preoccupato. Secondo quanto riporta Benjamin Quarez de Le Parisien infatti, il portiere Mike Maignan non ha preso parte alla sessione di allenamento della nazionale francese, in programma martedì 22 marzo. L’estremo difensore è rimasto ai box per precauzione, dopo aver accusato un problema al tendine d’Achille.

Al momento non è ancora scattato l’allarme, ma il Milan monitora la situazione. Oltre al numero 16, sono altri tot i rossoneri impegnati con la Nazionale.

Milan, sono 14 i giocatori impegnati con le rispettive nazionali

Dopo la vittoria a Cagliari, il Milan ricarica le pile in vista del match contro Bologna, valido per la trentunesima giornata di Serie A. Nel frattempo, sono numerosi i rossoneri che hanno raggiunto le loro nazionali: i francesi Theo Hernandez e Giroud, oltre a Kalulu impegnato con l’Under 21; Ballo-Tourè, convocato dal Senegal; Kessiè, Costa d’Avorio; gli italiani Florenzi, Tonali e Daniel Maldini (Under 20); Bennacer, chiamato dall’Algeria; Krunic, aggregatosi alla Bosnia Erzegovina; Saelemakers, atteso da due amichevoli con il Belgio; Ibrahimovic convocato dalla Svezia e infine Leao, convocato dal Portogallo.