Ultim’ora Inter, è arrivata la firma: adesso è UFFICIALE

Novità in casa Inter, arrivata la firma di un calciatore sul contratto: il club nerazzurro lo ha reso noto tramite un comunicato ufficiale

Ufficialità importantissima in casa Inter. Dopo tanta attesa e un lungo tira e molla, finalmente Marcelo Brozovic ha rinnovato il proprio contratto con il club nerazzurro. Il centrocampista croato è in assoluto l’unico elemento insostituibile nella rosa guidata da Simone Inzaghi, tant’è che quando è mancato in questa stagione Lautaro e compagni sono andati in evidente difficoltà.

Ad oggi non è presente un altro giocatore con le sue caratteristiche, a maggior ragione il prolungamento era a dir poco fondamentale. L’accordo era già stato raggiunto da tempo sulla base di 6 milioni di euro netti, manca solo l’ultimo tassello. L’ex Dinamo Zagabria ha firmato fino al 2026, adesso sarà compito della dirigenza lavorare assiduamente in sede di calciomercato al fine di trovare un vice all’altezza che possa far rifiatare Brozovic durante le prossime annate.

Inter, Brozovic rinnova fino al 2026: è UFFICIALE

Di seguito il comunicato rilasciato dalla ‘Beneamata’: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto del giocatore Marcelo Brozovic: il centrocampista classe 1992 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026“.