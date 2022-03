L’Inter molla Dybala: Marotta accelera, doppia firma

L’Inter si concentra su due rinnovi di primaria importanza e molla la pista Dybala

L’Inter sta già pensando alle prossime operazioni di mercato in vista della sessione estiva e inevitabilmente più di un pensiero va a Paulo Dybala che ha deciso di non rinnovare con la Juventus e da giugno sarà libero di scegliere la sua prossima destinazione.

Beppe Marotta ha sempre ammirato Dybala e non vorrebbe farsi scappare l’occasione di portarlo a Milano a parametro zero. In questo momento, però, le priorità dell’Inter sono i rinnovi, in particolare quelli di Milan Skriniar e Ivan Perisic, due pilastri e sicuramente tra i migliori della stagione nerazzurra.

Di recente i nerazzurri hanno rinnovato il contratto di Marcelo Brozovic che percepirà circa 7 milioni di euro a stagione. A gennaio è arrivato Gosens ma l’Inter ha tutte le intenzioni di trattenere anche Perisic che chiede circa 5 milioni.

Anche Skriniar rinnoverebbe per circa 4,5-5 milioni di euro a stagione. Cifre importanti per giocatori che stanno costruendo il nuovo ciclo dell’Inter e che la società non vuole rischiare di perdere. Le conferme di questi due calciatori, inevitabilmente, non solo distoglieranno l’attenzione da Dybala, ma limiteranno anche le risorse economiche per poter garantire l’ingaggio che l’argentino chiede.

Per queste ragioni l’arrivo di Dybala all’Inter si fa sempre più complicato. Di conseguenza per la ‘Joya’ si farebbe sempre più concreta l’ipotesi Premier League, con l’Atletico Madrid, però, che rimane sempre sullo sfondo.