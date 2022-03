Colpo da sogno, il top player può completare il tridente Juve

La Juventus sogna il colpaccio per completare il nuovo tridente offensivo. Tutte le cifre e i dettagli.

È già partita la caccia al sostituto di Paulo Dybala in casa Juventus. Come noto, è finita tra l’attuale numero 10 e i bianconeri: a fine stagione sarà addio a parametro zero.

Dopo l’incontro definitivo andato in scena, Maurizio Arrivabene ha spiegato così la decisione della società: “È stato un incontro amichevole, chiaro e rispettoso. Abbiamo avuto un approccio molto sincero. Con l’ingresso di Vlahovic, Paulo non era più al centro del progetto e abbiamo preso questa decisione. L’arrivo di Dusan ha cambiato l’assetto tecnico della squadra e il progetto Juventus ha subito dei cambiamenti. Parte di questi cambiamenti riguardano il contratto di Dybala che non è stato rinnovato”. La nuova Juve ripartirà dunque da Vlahovic e con ogni probabilità da un nuovo tridente che sarà completato dal rientrante Chiesa e da un nuovo titolare. Non solo Salah: ecco il possibile sogno della Juventus.

Calciomercato Juventus, sogno Mahrez: tutti i dettagli

In estate la Juventus potrebbe fare un tentativo anche per Riyad Mahrez. L’esterno algerino è in scadenza di contratto nel 2023 e non ha ancora raggiunto alcun accordo con il Manchester City. Nelle ultime settimane si è parlato del suo possibile addio ai ‘Citizens’: alla finestra anche la dirigenza della Juventus che potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Arthur. Il centrocampista brasiliano, già accostato anche al club inglese, potrebbe sbarcare alla corte di Guardiola in un eventuale scambio alla pari con valutazioni di circa 35-40 milioni di euro. Staremo a vedere.