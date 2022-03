Sarà addio per 20 milioni: parte l’asta tra Milan, Napoli e Inter

In seguito all’ennesima stagione su alti livelli un centrocampista è conteso tra Milan, Napoli ed Inter. Il suo futuro si deciderà con ogni probabilità in estate

Dopo la lotta Scudetto c’è quella di mercato. I club invischiati sono sempre quei tre: Milan, Napoli ed Inter. Non più una sfida all’ultimo punto, bensì all’ultimo milione, data l’asta che si sta generando per un calciatore che sta impressionando tutti in Serie A per numeri e continuità di rendimento.

Stiamo parlando di Antonin Barak del Verona. Il centrocampista sta facendo registrare statistiche pazzesche in zona decisiva, oltre ad un rendimento altissimo. Sono già 10 gol (con 4 rigori) e 3 assist in campionato. Un po’ trequartista, un po’ mezzala, a volte anche con compiti di regia, Barak è un insostituibile nello scacchiere di Tudor, il quale dovrà guardarsi bene dall’imminente assalto delle big.

Il centrocampista ceco è infatti conteso da tutti i top club di Serie A e il suo addio in estate sembra difficile da evitare. L’Hellas, intanto, fissa il prezzo. Serviranno 20 milioni per portare via Barak dal Bentegodi.

Barak, in estate partirà l’asta

Stando a quanto riporta il ‘Corriere di Verona’, nella prossima sessione di calciomercato partiranno affondi concreti per il numero 7 scaligero. Oltre all’Italia, ci sono molte richieste anche all’estero, specie in Germania ed Inghilterra, dove il potere economico, si sa, è decisamente maggiore.

L’addio non è ancora certo, ma sarà difficile per la dirigenza dell’Hellas rinunciare alla plusvalenza che si genererebbe. Barak è stato riscattato per soli sei milioni di euro dall’Udinese dopo una stagione in prestito e, ad oggi, è diventato statisticamente uno dei migliori centrocampisti offensivi della Serie A.

Milan, Napoli, Inter ma anche l’Atalanta sono avvisate. In estate si aprirà un’asta con base di partenza attorno ai 20 milioni. Sarà questa la cifra minima che servirà per strappare Antonin Barak dai colori dell’Hellas.

Di Andrea Biasiolo