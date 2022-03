È già derby d’Italia: dall’Inter alla Juventus

Dal campo al calciomercato, non solo Dybala: possibile tentativo dei bianconeri per un big nerazzurro. Tutte le cifre e i dettagli

L’Inter blinda un altro big. È infatti ufficiale il rinnovo di Marcelo Brozovic fino al 2026.

“Sono davvero molto contento di aver prolungato il mio contratto con l’Inter. Volevo fortemente questo rinnovo e la società lo sapeva. Non ho mai voluto parlare con nessun’altra squadra per rispetto dell’Inter e dei suoi tifosi”, ha dichiarato il centrocampista croato dopo la firma. Brozovic è solo l’ultimo prolungamento importante già concluso dal club nerazzurro, che negli scorsi mesi ha rinnovato i contratti di Barella e Lautaro Martinez. Il prossimo big a firmare sarà con ogni probabilità Skriniar, in attesa di definire il futuro di Perisic che è ancora in scadenza a giugno. L’unico big che manca all’appello è Stefan de Vrij: potrebbe essere lui il sacrificato in estate, con un contratto in scadenza nel giugno 2023.

Calciomercato Juventus, occhi su de Vrij: tutti i dettagli

Il difensore olandese potrebbe così lasciare i nerazzurri nel calciomercato estivo, ad un anno esatto dalla scadenza del contratto. La sua valutazione è di circa 20-25 milioni di euro e l’ex Lazio è stato già accostato in Premier League. Ma non solo. Sull’olandese potrebbe infatti mettere gli occhi la Juventus, soprattutto in caso di mancato arrivo di Rudiger o della partenza di de Ligt. Due le ipotesi: l’assalto immediato in estate o il giocatore bloccato a parametro zero per il 2023. Cherubini è in agguato.