La Juventus ne perde un altro, c’è di nuovo l’Inter

La Juventus ha detto addio a Dybala, ma potrebbe dover rinunciare anche ad un altro calciatore: c’è l’Inter oltre a Milan e Roma

La stagione è nella fase clou, il mercato deve ancora iniziare, ma di affari bollenti ce ne sono già diversi. E’ la Juventus ad aver acceso le micce: il preannunciato addio a Dybala ha avuto la funzione dello shock in Serie A.

Da una parte c’è la caccia all’attaccante argentino che riguarda anche il nostro campionato con l’Inter concretamente interessata a prendersi la Joya. Dall’altra c’è la ricerca da parte del club bianconero di un sostituto all’altezza.

In estate toccherà a Cherubini individuare l’uomo giusto per completare il tridente con Vlahovic e Chiesa. Di nomi ne sono stati fatti tanti in pochissimo tempo. Dal sogno Salah a Zaniolo, due profili profondamente diversi per età, caratteristiche tecniche e costi. Diverso sarebbe anche un altro calciatore accostato con molta insistenza alla Juventus: Giacomo Raspadori. Anche l’attaccante del Sassuolo rientra nel novero di obiettivi del club bianconero per la prossima stagione e i buoni rapporti con la società emiliana potrebbero facilitare l’operazione. A renderla più complicata c’è invece la folta concorrenza.

Calciomercato Juventus, quante pretendenti per Raspadori

Giacomo Raspadori piace a tutte le big italiane. C’è l’Inter che ci ha fatto un pensierino, anche se la priorità sembra essere Scamacca. Ma ci sarebbero anche Milan e Roma. I rossoneri hanno la necessità di garantire maggiori alternative a Pioli in un reparto dove non si hanno ancora certezze riguardo la conferma di Ibrahimovic.

Alla corte di Josè Mourinho, invece, Raspadori potrebbe essere la spalla ideale di Abraham in un attacco a due punte o anche alternarsi con l’attaccante inglese. Una fila di pretendenti quindi che potrebbe soffiare il 22enne di Bentivoglio alla Juventus. Trattativa tutta da seguire con Raspadori che potrebbe essere uno dei nomi capaci di incendiare il calciomercato estivo della Serie A. I bianconeri ci puntano, ma Inter, Milan e Roma sono pronti allo ‘scippo’…