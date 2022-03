Nuovo affare a sorpresa tra Real Madrid e Milan: tutto sul ‘grande escluso’

Il Milan veleggia al primo posto della classifica di Serie A e si gode la sosta per le nazionali. Occhio però alle big estere che potrebbero fare un pensierino sui talenti di Pioli

Stagione fin qui da incorniciare per un Milan a cui manca l’ultimo step per regalarsi un sogno. I rossoneri conservano la prima posizione in classifica davanti a Napoli ed Inter, ed arrivano alla sosta con 8 giornate da disputare e tanto ottimismo per il finale di questa stupenda annata di Serie A, che racconta una delle corse scudetto più serrate ed avvincenti degli ultimi anni. Nonostante i tanti infortuni della prima fase la compagine di Stefano Pioli ha saputo ritagliarsi la propria dimensione, veleggiando praticamente per tutta la stagione a cavallo tra le prime posizioni, prima da outsider ed ora anche da favorita per la vittoria dello scudetto.

Un exploit anche grazie alle prestazioni in crescendo di una squadra in grande spolvero esaltata sia nel collettivo che dalle capacità dei singoli. Il tutto è riflesso anche nelle prossime sessioni di calciomercato, che potrebbero vedere alcuni big della rosa di Pioli nel mirino dei top club.

Calciomercato Milan, ancora legami col Real Madrid: stavolta il mirino è su Calabria

Al netto dei soliti Rafael Leao e Theo Hernandez, che rubano le prime pagine, il Milan si è coltivato in casa anche un talento come Davide Calabria, deluso per la mancata convocazione in Nazionale per la gara da dentro o fuori di stasera contro la Macedonia, nonostante l’infortunio di Di Lorenzo. Il terzino destro rossonero si gode quindi il periodo di pausa in attesa di chiudere al meglio una grande stagione anche a livello personale.

Proprio Calabria potrebbe divenire una stuzzicante idea per un Real Madrid bisognoso di operare in quella zona di campo. Dalla Spagna insistono su un Daniel Carvajal sempre più come papabile partente per l’estate tra un rendimento in calo e una tenuta fisica non più di primo pelo. C’è anche un like a Jordi Alba post clasico che ha fatto arrabbiare e non poco i tifosi. Serve quindi probabilmente un nuovo terzino destro al Real e visti i tanti affari e gli ottimi rapporti col Milan non va escluso un tentativo per lo stesso Calabria, cresciuto moltissimo e con la giusta maturità acquisita. La valutazione del classe 1996 milanista, grazie alla costanza di rendimento, ha ormai raggiunto i 25/30 milioni di euro. Ricordiamo inoltre che ha un contratto fino al 2025 oltre alla ferma volontà di proseguire col Milan.