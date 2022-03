Macedonia e Portogallo in finale playoff: l’Italia è fuori dal Mondiale

Altro dramma per l’Italia, alla finale dei playoff vanno Macedonia del Nord e Portogallo: gli azzurri sono di nuovo fuori dal Mondiale

Questa serata si conclude nel modo peggiore possibile. Tutti noi avevamo il sospetto che avremmo potuto rivivere il dramma, ma nessuno si aspettava un simile crollo sotto tutti i punti di vista. Ora purtroppo possiamo dirlo: l’Italia è fuori dal Mondiale per la seconda volta consecutiva in pochi anni.

Una prestazione sottotono, che non concede agli Azzurri neanche l’opportunità di disputare la finale dei playoff. Cancellato totalmente nel giro di qualche mese il trionfo a Euro2020 tra le fantastiche mura di Wembley. Contro la Macedonia del Nord la Nazionale di Roberto Mancini ha condotto la gara – come da previsioni – per tutti i 90 minuti. Ma non può bastare tenere in mano il pallino del gioco, serve qualcosa di più e la sensazione è che quel qualcosa a Immobile e compagni non sia mancato solo oggi.

Playoff Mondiali, Italia-Macedonia del Nord 0-1 e Portogallo-Turchia 3-1: i tabellini

Nei minuti di recupero della ripresa il gol dalla distanza di Trajkovski trafigge Donnarumma e spegne inesorabilmente i cori di sostegno da parte dei tifosi sugli spalti. È un fallimento di proporzioni gigantesche, che senza dubbio darà seguito a dure conseguenze. Non tradisce le attese, invece, il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che batte la Turchia e ora dovrà affrontare l’ultimo step contro la Macedonia per andare al Mondiale.

Italia-Macedonia del Nord 0-1: 90+2′ Trajkovski (MDN)

Portogallo-Turchia 3-1: 15′ Otavio (P), 42′ Diogo Jota (P), 65′ Yilmaz (T), 90+4′ Luis Nunes (P)