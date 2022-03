Irrompe la Roma: colpo da 20 milioni e Milan subito

Duello in Serie A per il giovane attaccante francese. Nelle ultime ore, si sarebbe fatta avanti la Roma

Il Milan attende il rientro dei nazionali per tornare a concentrarsi sul finale di campionato. L’obiettivo di Pioli è quello di consolidare il primato, cercando di tenere a bada Napoli e Inter, lontane rispettivamente tre e sei punti. Maldini inoltre, continua la caccia ad un attaccante per la prossima stagione.

L’età di Giroud e Ibrahimovic, induce infatti la dirigenza rossonera alla ricerca di un sostituto, giovane e con margini di crescita. Il Milan ha segnato 56 volte in questo campionato, meglio ha fatto solo l’Inter con 63 reti. Un bottino di tutto rispetto, che la società vorrebbe quantomeno ripetere.

Uno dei talenti seguiti dagli scout rossoneri è Hugo Ekitike, punta centrale del Reims. A soli 19 anni, ha segnato 9 reti in Ligue 1, dimostrando una certa confidenza con il gol. Mister Oscar Garcia, lo ha schierato in 21 occasioni in campionato, ottenendo grandi prestazioni e la disponibilità – in quattro partite – a giocare come ala sinistra. Segno dell’affidabilità del giocatore, finito inevitabilmente nel mirino di altri club in Serie A e all’estero. Stando alle indiscrezioni di Calciomercato.it, anche la Roma sarebbe sulle tracce di Hugo Ekitike.

Calciomercato, Milan beffato: Roma su Ekitike

Abraham-Ekitike, questa potrebbe essere la coppia del futuro attacco della Roma. I giallorossi si sono inseriti tra i club interessati al giovane centravanti francese. Dal Milan alle big spagnole e inglesi, non manca la concorrenza per Ekitike. I rossoneri in particolare, erano stati tra i primi a muoversi, sicuramente i primi in Italia.

La coppia Tiago Pinto-Mourinho dunque, preme per portare Ekitike a Roma, mentre Maldini resta alla finestra. Il Reims non sembra intenzionato a scendere sotto i 20 milioni, cifra non proibitiva per i Friedkin, stando agli investimenti delle ultime finestre di mercato.