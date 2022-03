Il Napoli sceglie il sostituto di Insigne: colpo a parametro zero

Il Napoli sceglie il sostituto di Insigne per la prossima stagione e pesca in Liga

Il Napoli è a caccia di un rinforzo per la prossima stagione e si sta guardando intorno per sfruttare le occasioni di mercato che si presenteranno. Visto l’addio ormai annunciato di Lorenzo Insigne a fine stagione, direzione Toronto, la società deve trovare un sostituto all’altezza.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, il nome caldo degli ultimi giorni in casa Napoli sarebbe quello di Adnan Januzaj, ala destra della Real Sociedad. Cresciuto nel settore giovanile del Manchester United, da diversi anni sta crescendo nel club spagnolo con cui è diventato un giocatore di livello internazionale.

Il Napoli accelera per Januzaj

Il rinnovo di Januzaj con la Real Sociedad sembra distante e visto il contratto in scadenza a giugno 2022, potrebbe diventare un’occasione troppo ghiotta a parametro zero per il Napoli.

Nonostante la grande stagione della Real Sociedad, che sta lottando per un posto in Europa, il futuro di Januzaj sembra lontano da San Sebastian. Il Napoli si era avvicinato a lui già nei mesi passati e adesso non ha intenzione di lasciarsi scappare l’occasione a parametro zero, soprattutto alla luce del fatto che dovrà sopperire alla partenza di Insigne.