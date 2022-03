Attesa a Bologna: Mihajlovic convoca una conferenza stampa

Bologna, Sinisa Mihahlovic convoca un’inattesa conferenza stampa. Attesa per le parole del tecnico

Quando mancano otto giornate al termine della Serie A, il Bologna si avvia verso una salvezza tranquilla. Lunedì 4 aprile i rossoblu sono attesi dal posticipo sul campo del Milan. Intanto, si attendono le parole del tecnico Mihajlovic.

Come riportatato da BolognaSportNews, Sinisa Mihajlovic ha convocato a sorpresa una conferenza stampa: “L’ufficio stampa del Bologna ha comunicato che alle ore 12 Sinisa Mihajlovic parlerà a Casteldebole”. I tifosi aspettano con ansia le parole del mister, mentre, al momento, ancora non si conoscono le ragioni della conferenza.

Futuro Bologna: i nomi per il dopo Mihajlovic

Erano numerose le probabilità di partenza dell’allenatore rossoblu al termine del campionato, ma in assenza di partite, la convocazione della conferenza lascia perplesso tutto l’ambiente. Per il futuro invece, ci sarebbero almeno due allenatori in lizza: Gattuso e Ranieri. L’ex Milan e Napoli sarebbe il favorito nel caso in cui Giovanni Sartori diventasse il nuovo direttore sportivo del Bologna.