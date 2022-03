Colpo a centrocampo: blitz decisivo e addio Juve

La Juventus mette nel mirino un centrocampista di caratura internazionale per la prossima stagione: il blitz del top club fa sfumare il colpo

Continua la rincorsa della Juventus in Serie A, che è riuscita ad arrivare a meno sette punti dalla capolista Milan. Ovviamente arrivare allo scudetto sarà difficile per i bianconeri, ma questo è un ottimo punto di partenza per la prossima stagione. Proprio per questo motivo la società juventina è già all’opera per rinforzare la rosa nel calciomercato estivo.

Nel mirino della Juventus da tempo c’è un centrocampista di caratura internazionale che interessa a diversi top club europei. Proprio uno di questi potrebbe far sfumare il piano dei bianconeri con un blitz.

Juventus, addio Gravenberch: il Bayern Monaco anticipa tutti

La Juventus continua a seguire con interesse il profilo di Ryan Gravenberch per la prossima stagione. Il centrocampista dell’Ajax classe 2002 è tra i talenti più interessanti del panorama europeo e in estate potrebbe fare il passo definitivo per approdare in una big.

A soffiare l’obiettivo alla Juventus però potrebbe essere il Bayern Monaco. Infatti, secondo quanto riportato dalla ‘Bild’, il club bavarese sarebbe avanti rispetto alla concorrenza per Gravenberch e filtrerebbe ottimismo per il suo acquisto. Dunque Juventus anticipata dal colosso tedesco per il centrocampista dell’Ajax.