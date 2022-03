Sgarbo Ronaldo: la mossa di Mendes spiazza tutti

Mendes propone Cristiano Ronaldo alla big e infiamma il calciomercato estivo

Negli ultimi mesi il nome di Cristiano Ronaldo è tornato ad arricchire le prime pagine dei giornali e dei siti web, visto il suo quasi certo nuovo divorzio a fine stagione con il Manchester United.

Quello che in estate sembrava un romantico ritorno nella sua Manchester, la squadra che lo aveva consacrato, si sta rivelando un anno fallimentare in termini di risultati. Inoltre il rapporto tra CR7 e Rangnick non è affatto buono e il portoghese ha voglia di vincere altri titoli e sente di non poterlo fare con i Red Devils. Il Real Madrid è tornato a stuzzicarlo ma la vera sorpresa è l’interessamento del Barcellona.

Negli anni si sono visti tantissimi campioni passati dal Real al Barcellona e viceversa, da Ronaldo il Fenomeno a Luis Figo, da Samuel Eto’o a Javier Saviola.

Mendes offre Ronaldo al Barcellona

Quello di Cristiano Ronaldo sarebbe un trasferimento che avrebbe del clamoroso e Jorge Mendes, secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, sarebbe orientato a trattare con Laporta. Ronaldo sogna il ritorno al Real ma Florentino Perez ha già scelto Mbappé come nuova stella.

Il Barcellona sogna Haaland ma la concorrenza e spietata e il nome di Cristiano Ronaldo sta cominciando a prendere campo in maniera concreta, anche grazie alla spinta di Mendes.