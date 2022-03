Calciomercato Juventus, il colpo a sorpresa per completare il nuovo tridente

Calciomercato Juve: il possibile colpo a sorpresa per completare il nuovo tridente con Vlahovic e Chiesa. Tutte le cifre e i dettagli

“Quando abbiamo speso quella cifra per Vlahovic investendo su talento e età era chiaro che qualcuno sarebbe dovuto partire, ma nessuno lo ha voluto capire. In realtà più di qualcuno”.

“Quando vengono riportate certe affermazioni mi faccio una risata, anche se ci sarebbe poco da ridere. Il tema del parametro zero, poi, è svolto da alcuni con sospetta e fuorviante sufficienza. Per dire, non vale per Donnarumma, ma vale per Dybala? Parametro zero significa che il costo del giocatore è stato interamente ammortizzato. La Juventus, per me, viene prima di tutto e tutti”. Con queste nuove dichiarazioni, Maurizio Arrivabene ha congedato negli scorsi giorni Paulo Dybala. È già iniziata una nuova era in casa Juve, con la dirigenza che cerca ora un attaccante, con ogni probabilità esterno, che vada a completare il tridente con Vlahovic e Chiesa. Ecco la nuova idea in Bundesliga.

Moussa Diaby, il possibile nome a sorpresa per l’attacco della Juventus

Si sta mettendo in mostra con la maglia del Bayer Leverkusen l’esterno classe 1999 Moussa Diaby. L’ex Paris Saint-Germain ha già all’attivo ben 16 gol e 9 assist stagionali e con la sua rapidità è una delle rivelazioni della stagione in corso. Il francese potrebbe così finire anche nel mirino del club bianconero, nonostante una valutazione già alta, di oltre 40 milioni di euro. Oltre a Dybala, per tentare l’affondo, la Juventus potrebbe così sacrificare anche il riscatto di Alvaro Morata. Staremo a vedere.