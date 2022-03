Brahim Diaz fa le valigie: sogno Milan da 45 milioni di euro

Il Milan continua la ricerca di un trequartista per la prossima stagione. Obiettivo in Bundesliga, pronto lo scambio

Cresce l’attesa per il ritorno in campo della Serie A. Dalla lotta per lo scudetto a quella per le qualificazioni nelle coppe europee, il weekend sarà caratterizzato da tanti scontri al vertice. Oltre al derby d’Italia, tra Juventus e Inter, spicca Atalanta-Napoli. Il Milan invece, ospiterà il Bologna nel monday night.

I rossoneri guardano tutti dall’alto della classifica e puntano quantomeno a mantenere il vantaggio sulle rivali. Intanto, Paolo Maldini comincia ad intavolare le trattative per la sessione estiva di calciomercato. Il profilo ricercato è quello di un trequartista, soprattutto dopo l’altalenante annata di Brahim Diaz. L’ex Real Madrid, ha totalizzato quattro reti e altrettanti assist nelle 33 partite disputate, non abbastanza per esercitare il diritto di riscatto con le Merengues.

Calciomercato Milan, Rebic per Dani Olmo: Maldini chiama il Lipsia per il dopo Brahim Diaz

Il club rossonero sembra invece intenzionato a virare su un altro centrocampista, il giovane Dani Olmo. Classe 1998, il gioiellino del Lipsia ha giocato una grande stagione, sulla scia dell’ottimo europeo disputato con la Spagna. A differenza di Brahim Diaz, il cartellino di Dani Olmo ha un prezzo leggermente più alto. Maldini ha pronta la carta per convincere il Lipsia.

Dani Olmo al Milan. L’ipotesi potrebbe diventare realtà qualora il Milan riuscisse a convincere il Lipsia a far partire il talentuoso trequartista spagnolo. Molto dipenderà da Ante Rebic, il giocatore da sacrificare per concludere la trattativa. Dani Olmo viene valutato intorno ai 45 milioni, ovvero il doppio del centravanti croato. L’arrivo dello spagnolo, escluderebbe definitivamente il riscatto di Brahim Diaz, destinato al rientro al Real Madrid. Saranno decisive le prossime settimane, intanto il Milan continuerà la caccia al trequartista.