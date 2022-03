Il Milan sceglie il trequartista: Maldini sa come prenderlo

Paolo Maldini è sempre al lavoro in ottica futura per arrivare a colpi da urlo: la strategia del dirigente rossonero

Il Milan continua a lavorare in ottica futura per arrivare a colpi davvero interessanti puntando sui vari talenti in circolazione.

Il Milan potrebbe pensare al talentuoso giocatore belga, Charles De Ketelaere del Bruges, classe 2001, che ha attirato gli interessi delle big d’Europa. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro: la sua posizione ideale è quella di trequartista e sarebbe così perfetto per il 4-2-3-1 disegnato da Stefano Pioli alla guida del Milan. Un talento che sboccerà sicuramente a breve con tanti occhi puntati su di lui. Paolo Maldini potrebbe pensare così alla carta del giovane attaccante Lazetic, arrivato nella sessione invernale di calciomercato. Un futuro roseo per il centravanti croato, classe 2004, che non ha visto ancora il campo in Serie A venendo mandato in Primavera.

Calciomercato, Maldini pensa al futuro del Milan

Il Milan potrebbe così pensare ad innesti di qualità, soprattutto puntando sulla freschezza dei talenti in circolazione. Lazetic avrebbe così bisogno di maggiore esperienza per essere protagonista in Serie A visto che le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti. In questa stagione finora De Ketelaere ha messo a segno ben 13 gol conditi da sette assist vincenti nel campionato belga con ben sei presenze in Champions League. Il classe 2001 potrebbe così pensare al salto di qualità con la possibile destinazione chiamata Milan, ma attenzione anche alle altre big d’Europa. Il suo nome sarebbe finito sul taccuino di altre compagini italiani, come Lazio e Napoli.