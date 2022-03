Il bomber dice no all’Inter: salta lo scambio con Simeone

Il calciomercato estivo si avvicina e tra Inter e Atletico Madrid poteva prendere piede uno scambio. Il bomber però dice no ai nerazzurri

Manca poco al ritorno in campo delle squadre in Serie A. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali non ci saranno più interruzioni e si volerà verso la fine della stagione. L’Inter in queste ultime otto giornate di campionato dovrà cercare di recuperare i sei punti che la separano dal Milan capolista, recuperando anche il match con il Bologna.

Nel frattempo la società lavora già alla prossima stagione, iniziando a pianificare anche il calciomercato estivo. Nei piani dell’Atletico Madrid sembrerebbe esserci da tempo il bomber nerazzurro Lautaro Martinez. Per arrivare all’argentino i ‘Colchoneros’ sembrerebbero pronti a uno scambio. Ma a far saltare tutto è proprio la contropartita.

Inter, niente scambio con l’Atletico Madrid: Morata dice no

Il futuro di Alvaro Morata continua a essere un’incognita. Dopo una stagione di alti e bassi con la Juventus, lo spagnolo non sa ancora se verrà riscattato dai bianconeri o meno. In caso di mancato riscatto dovrà tornare all’Atletico Madrid, club proprietario del suo cartellino, dove però per lui non c’è più spazio.

Proprio per questo motivo, secondo quanto riportato da ‘Interlive.it’, Morata potrebbe essere inserito nello scambio con l’Inter per cercare di ammortizzare il costo di Lautaro Martinez, obiettivo numero uno per l’attacco di Diego Simeone. A far saltare i piani del club spagnolo però potrebbe essere proprio Morata, che potrebbe rifiutare la destinazione Inter, visto il rapporto che lo lega alla Juventus. In Italia infatti lo spagnolo vorrebbe solo i bianconeri, e dunque il rifiuto per i nerazzurri sarebbe deciso.