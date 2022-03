La valutazione monstre mette in fuga la Juventus

La big apre alla cessione ma la valutazione è molto alta e blocca le ambizioni della Juventus

La Juventus continua a cercare un difensore centrale per la prossima stagione. Bonucci e Chiellini sono ormai in uscita, vista l’età e de Ligt sembra intenzionato a lasciare Torino a fine stagione.

Nedved e Cherubini hanno messo in lista già diversi obiettivi e uno di questi è Ronald Araujo, difensore uruguaiano che sta prendendo sempre più fiducia al Barcellona grazie alla fiducia di Xavi. Il classe ’99 ha già realizzato 4 gol in Liga e potrebbe rappresentare il futuro del Barcellona nel suo ruolo. Il suo contratto, però, scade a giugno 2023 e ancora non è arrivato l’accordo tra le parti per il rinnovo.

Araujo via per 80 milioni di euro: prezzo monstre per la Juve

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘AS’, il Barcellona lascerebbe andare Araujo per una cifra vicina agli 80 milioni di euro, cifra non difficile da raggiungere per top club interessati come Paris Saint-Germain e Chelsea.

Il giocatore chiede un aumento di ingaggio e non accetterebbe un guadagno inferiore a quello di Kessié che dalla prossima stagione sarà un nuovo giocatore blaugrana. Le attuali incomprensioni tra le parti potrebbero favorire un nuovo inserimento della Juventus.

Il club bianconero proverebbe a trattare con Laporte per cercare di abbassare la richiesta del club catalano e assicurarsi uno dei difensori centrali più interessanti del panorama europeo. La richiesta al momento non permette alla ‘Vecchia Signora’ di accelerare.