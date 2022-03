La sorpresa della Juventus, lo soffiano al Torino

La Juventus potrebbe azzardare uno scippo agli storici rivali del Torino. Tutto dipenderà dalla volontà del presidente Cairo

La Juventus guarda in casa Toro per rinforzarsi. I granata hanno in ballo un’operazione importante dal punto di vista economico e Cairo sta temporeggiando per valutarne la fattibilità. In questo scenario possono inserirsi proprio i bianconeri, alla ricerca di un profilo che possa completare il reparto avanzato.

Stiamo parlando di Josip Brekalo, trequartista croato arrivato in Piemonte con la formula del prestito oneroso più il diritto di riscatto. La dirigenza del Torino sta insistendo per ottenere uno sconto sui 10 milioni pattuiti nella scorsa sessione di calciomercato con il Wolfsburg. Se l’accordo dovesse saltare potrebbe inserirsi la Juventus.

Il club tedesco, dal canto suo, ha fatto intendere che non c’è molto margine di manovra, date anche le ottime prestazioni di Brekalo. “Tornerà da noi in estate – ha detto espressamente Marcel Schafer, ds del club tedesco – nessuno del Torino si è fatto vivo”.

Brekalo-Juventus, suggestione come alternativa davanti

Se, come detto, Cairo decidesse di rinunciare a Brekalo, ecco che la Juventus potrebbe azzardare lo sgarbo. Dato il tridente titolare del futuro Chiesa-Vlahovic-Morata, Brekalo avrebbe la possibilità di diventare un’ottima alternativa dati i molti impegni dei bianconeri, ma anche eventualmente una buona arma a gara in corso.

Il trequartista avrebbe voglia di mettersi in mostra in un grande club e di giocare competizioni importanti, così la Juventus potrebbe garantirgli la giusta vetrina. I numeri, al momento, sono dalla sua: sei gol in 22 presenze in Serie A, tanto sacrificio per Juric e un valore di mercato in continua ascesa.

Per il Torino perdere un giocatore della sua qualità per una manciata di milioni sarebbe un duro colpo, soprattutto data la stima del tecnico nei suoi confronti. I prossimi giorni saranno decisivi per capire il futuro di Brekalo, vedremo se i granata decideranno o meno di riscattarlo dal Wolfsburg.