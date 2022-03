Milan, spedizione in Spagna: Maldini pensa al triplo colpo ‘galattico’

Il Milan inizia a pianificare il proprio calciomercato estivo partendo dalla Spagna: tre obiettivi nel Real Madrid per Maldini

Lunedì ripartirà per il Milan la corsa scudetto. Il prossimo ostacolo per i rossoneri sarà il Bologna, nella sfida casalinga dove sarà fondamentale conquistare i tre punti visto anche il big match tra Juventus e Inter. Nel frattempo la società rossonera deve anche iniziare a pensare alle mosse di mercato per la prossima sessione estiva.

Paolo Maldini per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli parte dal Real Madrid, dove bisognerà risolvere anche la questione Brahim Diaz, per il quale bisognerà trovare un accordo per procedere con il riscatto. Oltre allo spagnolo potrebbero esserci altri due obiettivi nei ‘Blancos’.

Milan, non solo Brahim Diaz dal Real Madrid: mirino anche su Hazard e Jovic

Il calciomercato estivo si avvicina e il Milan inizia a pensare a come poter rinforzare la propria rosa. Secondo quanto riportato da ‘AS’, il primo obiettivo di Maldini in Spagna sarebbe quello di riscattare Brahim Diaz dal Real Madrid. Nonostante una stagione non proprio positiva per lo spagnolo, caratterizzata da solo 4 gol e 4 assist in 33 partite giocate, i rossoneri lo ritengono comunque un giocatore importante per lo scacchiere di Pioli.

Così l’obiettivo del Milan sarebbe quello di abbassare le pretese dei ‘Blancos’ rispetto ai 22 milioni fissati per il riscatto. Il Real Madrid però sembrerebbe non essere intenzionato a fare sconti. Nel frattempo, vista la spedizione nella capitale spagnola, il Milan potrebbe mettere nel mirino anche Eden Hazard e Luka Jovic, due giocatori che sembrerebbero essere in uscita dal Real Madrid visti i tanti infortuni e il poco minutaggio accumulato.