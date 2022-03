Il Siviglia di prende il bomber: Milan anticipato

Il Siviglia guarda in Serie A per rinforzare il proprio attacco e mette nel mirino un bomber che da tempo interessa anche al Milan

La stagione del Siviglia sta regalando grandi soddisfazioni in campionato, mentre in Europa la delusione è arrivata dalla sconfitta contro il West Ham agli ottavi di Europa League. In Liga però la squadra di Lopetegui sta sorprendendo tutti e al momento si trova al secondo posto a meno nove dal Real Madrid capolista.

Il problema maggiore del Siviglia al momento sembrerebbe riguardare l’attacco, con soli 40 gol segnati in 29 partite in campionato. Così il direttore sportivo Monchi, è al lavoro per portare un bomber a Lopetegui per la prossima stagione. Il mirino dell’ex Roma sembrerebbe essersi posato proprio in Serie A, pianificando un colpo che lascerebbe a secco il Milan.

Il Siviglia punta Belotti: Milan anticipato per il bomber del Torino

Problemi in attacco per il Siviglia in questa stagione. L’attuale miglior marcatore in campionato del club spagnolo è Rafa Mir con 11 gol tra campionato e coppe, mentre i suoi compagni di reparto continuano a faticare ad andare a segno. Così per la prossima stagione il club spagnolo vorrebbe acquistare un bomber per colmare questa lacuna nella fase offensiva.

Secondo quanto riportato da ‘Estadiodeportivo.com’, il Siviglia avrebbe messo nel mirino Andrea Belotti. Il bomber del Torino a fine stagione si libererà a parametro zero vista la scadenza del contratto, e potrebbe diventare il primo obiettivo per l’attacco di Lopetegui. Così a essere beffato sarebbe il Milan, che da tempo ha messo nel mirino il ‘Gallo’, senza mai affondare il colpo per acquistarlo.