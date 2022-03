Verso Juventus-Inter, novità Vlahovic: è UFFICIALE

Ripresi gli allenamenti della Juventus di Massimiliano Allegri alla Continassa per preparare la super sfida con l’Inter: novità Vlahovic

Ansia e trepidazione in vista di Juventus-Inter. Tra pochi giorni prenderà il via la trentunesima giornata di campionato, che sarà caratterizzata in particolare dal Derby d’Italia. Uno scontro che si prospetta assolutamente infuocato, a maggior ragione considerando la valenza che ha in termini di classifica. La ‘Vecchia Signora’ ha approfittato del vistoso calo nerazzurro e si è portata addirittura a -1 di distanza.

Per la ‘Beneamata’ resta sempre il jolly della partita da recuperare col Bologna, ma un altro passo falso stavolta potrebbe rivelarsi fatale in ottica scudetto. La squadra guidata da Massimiliano Allegri, nel frattempo, è tornata a lavorare sui campi della Continassa. Il club ha reso noto il report ufficiale della seduta odierna, dal quale si apprende che Vlahovic ha svolto l’intero allenamento in gruppo. Come da previsioni, dunque, il bomber serbo sarà regolarmente a disposizione del tecnico livornese. Solo parte della seduta con il resto dei compagni, invece, per Zakaria e Alex Sandro.

Juventus di nuovo al lavoro in vista dell’Inter | UFFICIALE: Vlahovic torna in gruppo

“Meno cinque al Derby d’Italia – si legge nel comunicato rilasciato dalla Juventus -. Dopo due giorni di riposo concessi da Mister Allegri, la Juve p tornata in campo oggi, al Training Center, per cominciare a preparare la grande sfida di domenica contro l’Inter. Il gruppo si è ritrovato nel pomeriggi, per lavorare su esercitazioni dedicate al posssesso palla e conclusioni in porta dopo le combinazioni di gioco. Alex Sandro e Zakaria hanno svolto parte della seduta in gruppo, mentre Vlahovic ha preso parte a tutto l’allenamento con la squadra. Da segnalare anche che è stato presente Cuadrado, rientrato in anticipo dagli impegni con la sua Nazionale. Domani in campo al mattino“.