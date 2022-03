L’Inter si tuffa sul centrocampista e prepara uno scambio per battere la Juventus

L’Inter di Simone Inzaghi avrebbe messo nel mirino il nome di Houssem Aouar, centrocampista del Lione, obiettivo anche della Juventus di Massimiliano Allegri

L’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro in vista della sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus di Massimiliano Allegri. I nerazzurri arrivano al derby d’Italia, gara decisiva per la stagione di entrambe le compagini, con molti dubbi principalmente dal punto di vista emotivo.

L’Inter è reduce da 7 punti nelle ultime 7 partite del campionato italiano di Serie A. Un ruolino di marcia terribile che ha compromesso in gran parte le chance scudetto della Beneamata che ora si aggrappa ai 90 minuti di Torino per recuperare quanto di buono costruito nei mesi di novembre e dicembre. Nel frattempo però, l’Inter di Marotta è al lavoro anche in sede di calciomercato per cercare centrocampisti che possano rinforzare l’organico a disposizione di Inzaghi, magari facendo concorrenza proprio alla Juventus di Massimiliano Allegri.

Attenzione in particolare al nome di Houssem Aouar, centrocampista del Lione e stella nascente del calcio europeo. Classe 1998, il giocatore francese ha una valutazione non inferiore ai 30 milioni di euro, ma c’è una possibile soluzione che potrebbe avvantaggiare le squadre a caccia di Aouar: il contratto in scadenza nel 2023.

Calciomercato Inter, la mossa per anticipare la Juventus

Beppe Marotta, da navigato dirigente e conoscitore del mercato, potrebbe mettere sul piatto un’offerta potenzialmente molto interessante e che sbaraglierebbe la concorrenza. Stiamo parlando del cartellino di Lucien Agoume, giovane centrocampista di proprietà dell’Inter in prestito al Brest. Il regista sta crescendo tantissimo nel campionato francese e si è fatto largo alla grande a suon di aperture e interdizione. L’Inter, oltre al cartellino di Agoume, potrebbe inserire un conguaglio economico. Un insieme di proposte che befferebbe la Juventus di Cherubini, da tempo sulle tracce di Aouar.