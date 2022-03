Follia Juventus: all-in per il dopo Dybala

La Juventus comincia a pensare al dopo Dybala. L’entourage bianconero vola in Olanda

Cresce l’attesa per Juventus-Inter. Massimiliano Allegri probabilmente schiererà il tridente Vlahovic-Morata-Dybala, in quello che sarà l’ultimo derby d’Italia giocato dall’argentino, almeno per quanto riguarda la maglia bianconera.

L’imminente addio della Joya, induce la dirigenza alla ricerca di un attaccante da affiancare a Dusan Vlahovic. L’entourage di Cherubini e Arrivabene, segue da tempo, Antony, il gioiellino dell’Ajax. Brasiliano, classe 2000, ha totalizzato dodici reti e dieci assist in questa stagione. Nonostante la giovane età, ha già dimostrato tantissima classe, sia in Eredivisie che in Champions League.

L’Ajax storicamente non è una società che svende i suoi talenti, lo sa bene la Juve, che, nell’estate 2019, ha dovuto sborsare quasi 80 milioni per Matthijs de Ligt. La crisi non ha cambiato le strategie del club olandese, pronto ad ottimizzare l’introito di un’eventuale cessione dell’asso brasiliano.

Calciomercato Juventus, ‘follia’ per Antony: la richiesta dell’Ajax

Antony alla Juventus. La trattativa non appare impossibile, anche se comporterebbe un’ingente sforzo per le casse bianconere. Stando alle indiscrezioni di Fichajes.com, i lancieri sarebbero disposti ad accettare delle offerte vicine ai 70 milioni di euro. L’investimento, simile a quello di Vlahovic sia in termini economici che di prospettiva (sono coetanei), garantirebbe a mister Allegri un’ala destra, all’occorrenza sinistra, in grado di spaziare su tutto il fronte offensivo dell’attacco.

La Juventus dovrà stare inoltre ‘attenta’ alla concorrenza di altre big europee, tra le quali spiccano Barcellona e Manchester United. Insomma, difficilmente Antony resterà ad Amsterdam fino a giugno 2025, data in cui è prevista la scadenza del suo contratto.