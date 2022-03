Lo scambio mette fuori gioco la Juve: si prendono Zaniolo

Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare la Roma al termine della stagione: Juventus interessata, ma ci sarebbe l’idea di uno scambio suggestivo

Tutto gira intorno al futuro di Nicolò Zaniolo: l’attaccante della Roma non ha vissuto una grande stagione sotto la gestione di José Mourinho con pochi gol all’attivo. Futuro in bilico per il centravanti della Nazionale italiana, schierato dal primo minuto nella sfida contro la Turchia dal Ct Roberto Mancini.

Così il futuro di Zaniolo resta sempre in bilico in vista della prossima stagione. Sulle sue tracce ci sarebbero le big d’Europa con l’idea suggestiva di uno scambio con l’Atletico Madrid. Il suo profilo è molto seguito in Spagna da “El Cholo” Simeone con le caratteristiche del giallorosso che si sposerebbero alla grande con le sue idee tattiche.

Come pedina di scambio il club spagnolo potrebbe pensare al centrocampista argentino, Rodrigo De Paul, che conosce molto bene la Serie A dopo gli anni da urlo all’Udinese. Una situazione interessante con i due calciatori nel mirino del club bianconero ormai da tempo: una possibile doppia beffa per la Juventus che ha seguito così da sempre i due.

Calciomercato Juventus, Zaniolo verso l’addio alla Roma

Nicolò Zaniolo vorrebbe così anche lasciare la Roma per nuove esperienze da urlo in vista della prossima stagione. Il talentuoso giocatore giallorosso non ha vissuto una stagione entusiasmante e così l’idea sarebbe quella di un addio a titolo definitivo per nuove avventure di assoluto livello. La società capitolina vorrebbe ripartire ad lui con un progetto per tornare a lottare per le primissime posizioni in Serie A con il sogno chiamato Scudetto.