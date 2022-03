Bologna-Inter, UFFICIALE: c’è la data del recupero

Le Lega Serie A ha comunicato le date dei recuperi delle partite rinviate causa Covid. Da Udinese-Salernitana a Bologna-Inter, ecco tutte le date

Dopo tre mesi di attesa, è arrivata la data del recupero di Bologna-Inter. Il match valido per la 20esima giornata di Serie A, si sarebbe dovuto giocare in data 6 gennaio 2022. Il focolaio Covid all’interno del gruppo squadra dei rossoblu, aveva poi portato al rinvio della gara.

Nella giornata di mercoledì 30 marzo, la Lega Serie A ha stabilito il giorno in cui verrà giocata la partita, programmndo anche gli altri incontri rimasti in sospeso. Bologna e Inter saranno dunque in campo il 27 aprile. Di seguito le date degli altri recuperi:

Udinese-Salernitana – Mercoledì 20 aprile 2022

Salernitana-Venezia – Mercoledì 27 aprile 2022

Fiorentina-Udinese – Mercoledì 27 aprile 2022

Bologna-Inter – Mercoledì 27 aprile 2022

Atalanta-Torino – Mercoledì 11 maggio 2022*

*La data può variare in seguito alla qualificazione dell’Atalanta al turno successivo di Europa League