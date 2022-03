Maldini insidia la Juventus: duello totale per l’esterno in Serie A

Il Milan potrebbe mettere nel mirino Nahuel Molina, esterno destro dell’Udinese di Cioffi, nel mirino anche della Juventus di Allegri: le ultimissime notizie di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli, dopo questa triste sosta per le nazionali che ha portato in dote l’ennesimo mancato accesso alla fase finale dei mondiali per l’Italia, tornerà in campo per il campionato italiano di Serie A lunedì sera contro il Bologna, sfida potenzialmente fondamentale per i sogni scudetto del Diavolo.

Le dirette avversarie dei rossoneri infatti sono chiamate ad un turno difficilissimo. Il Napoli, che occupa attualmente il secondo posto, verrà ospitato dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini, in piena lotta per un posto in Champions League. La Juventus invece, in fase di rilancio dopo un inizio di stagione difficile, riceverà all’Allianz Stadium un’altra concorrente diretta per il titolo, l’Inter di Simone Inzaghi, in piena crisi nelle ultime sette partite del campionato italiano di Serie A.

Il Milan quindi ha una grande chance per tentare un allungo potenzialmente fondamentale, ma l’attenzione al momento non è soltanto focalizzata sul rettangolo verde, ma anche sui possibili arrivi nella prossima estate di calciomercato. I rossoneri sono infatti a caccia di un esterno destro duttile che possa dare garanzie anche e soprattutto in fase di spinta. In quest’ottica, bisogna prestare molta attenzione al nome di Nahuel Molina, astro nascente dell’Udinese di Gabriele Cioffi.

Calciomercato Milan, occhi su Molina: concorrenza alla Juventus

Molina, nelle ultime ore, è stato accostato anche alla Juventus di Massimiliano Allegri che cerca dei giocatori internazionali che possano rinforzare l’out di destra della Vecchia Signora. L’argentino è infatti già parte integrante della sua nazionale ed ha una valutazione, visto il lungo contratto fino al 2026, non inferiore ai 15-20 milioni di euro. Il Milan, per tentare di sorpassare la Juventus, potrebbe mettere sul piatto il nome di Alexis Saelemaekers, esterno duttile rossonero che in questa stagione non ha inciso come nell’annata precedente.