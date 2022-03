Conte beffa ancora la Juventus: scambio e addio al bomber

La Juventus potrebbe essere anticipata dal Tottenham di Antonio Conte per l’obiettivo in attacco: fatale lo scambio

In un modo o nell’altro le strade di Antonio Conte e la Juventus sembrano ricongiungersi. Sicuramente questa volta non in panchina, visto che il tecnico ora al Tottenham ha lasciato Torino ben sette anni fa e adesso il posto di Massimiliano Allegri è ben saldo.

A farli incrociare però potrebbe essere il prossimo calciomercato estivo. Dopo aver preso a gennaio dalla Juventus sia Bentancur che Kulusevski, con il secondo sicuramente rinvigorito, adesso Conte potrebbe soffiare ai bianconeri un obiettivo in attacco. Uno scambio con il Manchester United potrebbe essere fatale per far depennare dalla lista degli obiettivi ai bianconeri un attaccante.

Il Manchester United vuole Kane: scambio con Martial che beffa la Juventus

In Premier League l’estate potrebbe infuocarsi attorno all’affare tra Manchester United e Tottenham. Nel mirino dei ‘Red Devils’ ci sarebbe il cartellino di Harry Kane, attaccante degli ‘Spurs’ che in questa stagione ha messo a segno 22 gol in 41 partite giocate, e potrebbe fare l’importante salto per cercare di raggiungere obiettivi maggiori rispetto a quelli con il Tottenham.

La richiesta per il bomber inglese al momento sarebbe di 150 milioni, ma lo United vorrebbe cercare di abbassare il prezzo inserendo una contropartita nell’affare. Secondo quanto riportato da ‘Espn’ infatti, potrebbe essere inserito come carta di scambio il cartellino di Anthony Martial, attaccante attualmente in prestito al Siviglia che allo United non avrebbe più spazio. Questo scambio però potrebbe far sfumare un obiettivo in attacco alla Juventus, che infatti da tempo segue con attenzione il profilo dell’attaccante francese del Manchester United. Uno scambio stellare che certamente infiammerebbe il calciomercato estivo inglese.