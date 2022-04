Simeone esagera e si prende Lautaro con Dybala: offerta mostruosa

Il Cholo Simeone ha le idee chiare ed è pronto a tutto per la coppia Dybala-Lautaro Martinez: offerta mostruosa per il Toro

Diego Simeone è sempre più convinto: l’Atletico Madrid il prossimo anno dovrà rifare l’attacco e il Cholo pensa ad una super coppia argentina. Dybala più Lautaro Martinez, è questa l”ossessione’ dell’allenatore dei Colchoneros che a fine stagione vedrà andare via Luis Suarez.

Un attacco rivoluzionato che parli la sua lingua, Simeone è pronto a rompere gli indugi. Per la Joya l’affare è più semplice: in scadenza di contratto e ormai sancito il divorzio dalla Juventus, tocca ora presentare un’offerta in grado di mettere fuori gioco la concorrenza. Più complicato, invece, arrivare a Lautaro Martinez che da poco ha rinnovato il suo contratto con l’Inter. I nerazzurri non hanno intenzione di cederlo, salvo offerta importante. Quella che da Madrid potrebbero presentare sotto forma di scambio: un due per uno che potrebbe anche innalzare il livello qualitativo della rosa nerazzurra.

Calciomercato Inter, la proposta di Simeone per Lautaro Martinez

L’Atletico Madrid sogna la coppia Dybala-Lautaro Martinez ed è pronto a tentare l’Inter con uno scambio. Ai nerazzurri Simeone potrebbe offrire Antoine Griezmann (dopo averlo riscattato) e Rodrigo De Paul. Un doppio nome che servirebbe a raggiungere la valutazione giusta per spingere Marotta a sedersi ad un tavolo e trattare l’addio del ‘Toro’.

Lo scambio però ha ben poche possibilità di andare a segno e le motivazioni principali sono due. La prima riguarda il ricco ingaggio di Griezmann che sarebbe oltre il limite imposto dalla società lombarda. L’altra motivazione riguarda lo stesso Lautaro Martinez: come detto l’Inter è pronta a cederlo ma soltanto davanti all’offerta giusta che sarebbe esclusivamente cash. Una cifra che poi Marotta potrebbe reinvestire sul mercato per portare a termine le operazioni ritenute più idonee per arricchire la rosa di Inzaghi. Insomma, su queste basi Dybala-Lautaro Martinez difficilmente sarà la prossima coppia d’attacco dell’Atletico.