Guardiola lo fa fuori: l’Arsenal anticipa Juventus e Inter

Juventus e Inter sono sempre alla ricerca di giocatori importanti in vista della prossima stagione: l’Arsenal è in pole per il top player di Guardiola

Un intreccio decisivo tra Serie A e Premier League: in estate potrebbe dire addio al Manchester City per un’altra avventura decisiva della sua carriera.

Idee entusiasmanti in vista della prossima stagione. Pep Guardiola potrebbe mettere alla porta l’attaccante brasiliano, Gabriel Jesus, che sembra non fare più parte dei piani futuri del Manchester City. Juventus e Inter sono sempre alla ricerca di giocatori di livello assoluto proprio come il sudamericano, ma negli ultimi tempi anche l’Arsenal si sarebbe fiondato sull’attaccante di Guardiola.

In Premier League finora sono arrivati soltanto due gol: un bottino magro per un centravanti del suo valore. Così in estate è sempre più sicura la sua cessione in vista della prossima stagione. I ‘Gunners’ potrebbero così rinnovare il reparto offensivo di Arteta per assicurarsi così un giocatore del suo talento.

Calciomercato, Gabriel Jesus verso l’addio al City

Lo stesso attaccante brasiliano non è più una scelta primaria per lo stesso allenatore spagnolo: il Manchester City potrebbe pensare ad un colpo da urlo con le idee suggestive Haaland o Kane. Qualche anno fa la sua valutazione aveva toccato anche i 50 milioni, mentre al momento per circa 30 milioni potrebbe lasciare la compagine inglese guidata da Guardiola per una nuova avventura suggestiva. Gli anni sono dalla sua parte per trovare così maggiori successi in vista del futuro. L’Arsenal può soffiarlo alle due big d’Italia come Juventus e Inter.