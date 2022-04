L’Inter molla Milinkovic: alternativa dalla big di Premier

Simone Inzaghi spera di lavorare ancora con Milinkovic ma il costo del suo cartellino è alto e l’alternativa può arrivare dalla Premier League

L’Inter sta già studiando le strategie di mercato per la prossima stagione e a centrocampo potrebbero arrivare diversi cambiamenti. Alcuni giocatori come Vecino, Gagliardini e Vidal potrebbero lasciare Milano e Beppe Marotta sta già pensando alle alternative.

Simone Inzaghi vorrebbe portare a Milano un suo ex pupillo, Kc, che proprio sotto la sua gestione alla Lazio ha avuto una crescita esponenziale. Il serbo, però, ha un ingaggio molto alto e una valutazione altrettanto alta che frenano l’Inter.

I campioni d’Italia stanno pensando ad un’alternativa di livello e secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, quindi, l’alternativa potrebbe arrivare dalla Premier League.

Inter, idea van de Beek per giugno

Il giocatore in questione è Donny van de Beek, centrocampista classe ’97, arrivato nel 2020 al Manchester United con grandi aspettative dopo le ottime stagioni all’Ajax. L’olandese, però, ha deluso molto in Premier League e anche dopo il passaggio in prestito all’Everton la situazione non è cambiata particolarmente.

La sua valutazione è notevolmente calata rispetto alla cifra investita dai Red Devils. l’Inter potrebbe sfruttare questo fattore per portare l’olandese a Milano e garantirsi un centrocampista di livello internazionale che in Italia potrebbe avere la possibilità di tornare ai suoi livelli. Inzaghi avrebbe già aperto al suo arrivo.