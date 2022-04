CMNEWS – Juventus, insidia tedesca per il post Dybala: le ultime

Il calciomercato della Juventus può registrare un’importante novità per la stellina nel mirino di Allegri: spunta il club di Bundesliga

Due giorni ed il Derby d’Italia dirà tanto sulla corsa scudetto, con Milan e Napoli in attesa di novità dalla sfida dell’Allianz Stadium che contrapporrà la Juventus di Allegri e l’Inter campione d’Italia. I bianconeri, dunque, volgono l’interesse al campo con un occhio particolare anche alla prossima sessione estiva di calciomercato. Dopo aver portato a Torino profili di spessore come Vlahovic e Zakaria, la ‘Vecchia Signora’ prosegue la ricerca di talenti da regalare ad Allegri per l’anno prossimo. Una delle priorità sarà rimpiazzare Paulo Dybala, il cui addio a zero il prossimo 30 giugno è ufficiale da tempo.

Il capitolo rinnovo per la ‘Joya’ è definitivamente chiuso e tra i nomi che maggiormente stuzzicano i pensieri della dirigenza juventina per sostituire il campione argentino vi è una delle stelle del Sassuolo di mister Dionisi. Si tratta di Giacomo Raspadori, 22enne di Bentivoglio che in neroverde ha segnato 9 reti e firmato 5 assist in 30 presenze con la maglia del Sassuolo.

Juventus-Raspadori: l’insidia si chiama Lipsia

Secondo le informazioni raccolte da ‘Calciomercatonews.com‘, il Lipsia è fortemente interessato a Giacomo Raspadori. Il classe 2000 è uno dei nomi nel mirino della Juventus per l’anno prossimo ma non solo per la ‘Vecchia Signora’. È conclamato l’interesse dell’Inter per il talento del Sassuolo anche se, attualmente, il club meneghino è defilato nella corsa al cartellino di Raspadori che viene valutato circa 35 milioni di euro.

Il Lipsia rimane alla finestra molto interessato all’attaccante italiano il cui futuro, al momento, è ancora tutto da definire in vista del prossimo anno.

