Juve sorpassata, irrompe Mourinho e lo porta alla Roma

La Juventus rischia la beffa per un obiettivo di mercato. La Roma si è inserita prepotentemente nella trattativa

La Juventus sta sondando molto il mercato dei difensori. Il reparto arretrato necessita di un ricambio generazionale con i vari Bonucci, Chiellini e Cuadrado non più in grando di garantire certezze per un’intera stagione. Un obiettivo apparentemente alla portata, però, rischia di sfumare per l’inserimento della Roma.

Specialmente sulle corsie esterne i giallorossi non hanno mai trovato certezze in questa stagione. A sinistra Vina ha convinto poco e raramente, con Mourinho che si è inventato anche il giovane Zalewski in quel ruolo. Anche sulla destra le cose non sono andate per il verso giusto: padrone della fascia sembra Karsdorp, mai veramente amato nell’ambiente, con Maitland-Niles che non si è rivelato l’acquisto auspicato.

Ecco perchè la Roma, stando a quanto riporta il quotidiano ‘il Romanista’, starebbe seriamente pensando a Raoul Bellanova del Cagliari. Il difensore sta ben figurando in Sardegna e con ogni proabilità verrà riscattato per una cifra inferiore al milione di euro dal Bordeaux. Sia i capitolini che la Juventus starebbero pensando di dargli una chance.

Bellanova, duello Juve-Roma: le cifre

Giovane, di prospettiva e italiano: questo l’identikit di Bellanova che tanto piace alle società di Serie A. L’under 21 azzurro, attualmente , è di proprietà del Bordeaux, ma a giugno il suo cartellino sarà interamente del Cagliari. Da quel momento Roma e Juventus si contenderanno il giocatore, con i giallorossi che però paiono in vantaggio.

Giulini, presidente del club sardo, lo valuta già una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Un investimento di non poco conto se si considera che Bellanova è un laterale difensivo che al momento ha giocato solo per la salvezza in Serie A.

Per la Roma un’idea potrebbe essere di inserire nella trattativa un giovane per ammortizzare il costo dell’operazione. Uno di questi potrebbe essere Felix, lanciato in questa stagione da Mourinho, ma che apprezzerebbe giocare con maggior continuità. I discorsi, comunque, sono rimandati all’estate. Intanto Bellanova ha come obiettivo la salvezza del suo Cagliari.