Plusvalenza gigantesca per il Milan: forte il richiamo della Premier

Il Milan si guarda intorno per il mercato in entrata ma dovrà seguire anche quello in uscita. I rischi non mancano ed un calciatore in particolare rischia di portare in dote una enorme plusvalenza

Testa al campionato per il Milan che nonostante qualche assenza di troppo distribuita lungo l’intero arco della stagione ha saputo fare comunque l’andatura, arrivando ora al rientro dalla sosta da prima della classe. Pioli ha saputo dar fondo ad ogni risorsa della sua rosa, trovando anche piacevoli e positive sorprese come Pierre Kalulu. Il centrale francese, partito inizialmente in sordina e da terzino destro, complici anche le assenze, ha saputo ritagliarsi un ruolo molto importante negli schemi del Milan.

Crescita esponenziale quella del classe 2000 transalpino arrivato dal Lione per poco meno di 500mila euro, ed ora iper valutatosi con un cartellino arrivato a toccare quota 17/20 milioni di euro. Un exploit su tutta la linea per il difensore francese divenuto titolare anche davanti a Romagnoli in diverse circostanze e capace di collezionare 28 presenze stagionali con una rete anche decisiva contro l’Empoli. Kalulu dal canto suo, oltre a risultare un affare sorprendente e riuscitissimo, ha anche ampi margini di crescita e miglioramento sotto tutti i punti di vista.

Calciomercato Milan, exploit per Kalulu: il Newcastle punta a rivoluzionare la difesa

Nonostante la partenza da comprimario e il ruolo di terzino destro, Kalulu si è rivelato un centrale moderno ed affidabile, integrabile sia con Romagnoli che Tomori grazie ad una buona velocità di base e a doti atletiche importanti, che ne fanno una risorsa per presente e futuro. La sua crescita però inizia anche ad attirare altre società e non poteva di certo passare inosservata.

In particolare in Premier c’è il Newcastle che è uscito dalla zona calda della classifica e per l’estate ha ambizioni ben diverse. Lista della spesa praticamente per ogni reparto per i Magpies, con particolare necessità anche in difesa dove i bianconeri potrebbero essere attratti dalla crescita di Kalulu, divenuto difensore affidabile, impiegabile in più posizioni ed ancora giovane e futuribile. Essendo peraltro anche piuttosto rapido potrebbe essere adatto ai ritmi della Premier League. Con una proposta forte sarebbe praticamente una gigantesca plusvalenza per il Milan che però ha tutte le intenzioni di trattenerlo. Il Newcastle però, che economicamente non ha problemi, può spingersi anche fino a 20 milioni di euro.