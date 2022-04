Sorteggi Mondiali: Lewandowski contro Messi, Spagna e Germania insieme

Terminato il sorteggio. Grandi sfide per Spagna e Argentina. Ecco tutti i gironi di Qatar 2022

Decretato il quadro dei gironi nei prossimi Mondiali in Qatar. All’appello ancora tre squadre da decretare dai playoff che si terranno a giugno.

Al momento sono dunque 29 le squadre già qualificate e che sono già venute a conoscenza della propria collocazione nei gironi del torneo che avrà inizio a novembre prossimo.

Sorteggi Mondiali, le urne e il criterio di estrazione

Le 32 squadre partecipanti sono state divise in otto gironi da quattro squadre, mentre le fasce sono state decretate sulla base del nuovo ranking Fifa, aggiornato soltanto nelle scorse ore. Il Qatar, nazione ospitante del torneo, è stato inserito del Gruppo A.

Gruppo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda

Gruppo B: Inghilterra, Iran, USA, Vincente Ucraina/Scozia-Galles

Gruppo C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia

Gruppo D: Francia, Vincente Australia/Emirati Arabi-Perù, Danimarca, Tunisia

Gruppo E: Spagna, Germania, Giappone, Vincente Costa Rica/ Nuova Zelanda

Gruppo F: Belgio, Canada, Croazia, Marocco

Gruppo G: Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun

Gruppo H: Portogallo, Uruguay, Corea del Sud, Ghana

Ogni urna rappresenta una fascia. In ogni gruppo ci sono non più di due squadre europee (in totale saranno 13), mentre gli altri continenti avranno al massimo una squadra per girone. Le squadre provenienti dagli spareggi di giugno andranno direttamente in ultima fascia.

Urna 1 (prima fascia)

Qatar, Brasile, Belgio, Francia, Argentina. Inghilterra, Spagna, Portogallo.

Urna 2 (seconda fascia)

Messico, Olanda, Danimarca, Germania, Uruguay, Svizzera, Usa, Croazia.

Urna 3 (terza fascia)

Senegal, Iran, Giappone, Marocco, Serbia, Polonia, Corea del Sud, Tunisia.

Urna 4 (quarta fascia)

Camerun, Canada, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana, vincente playoff, vincente playoff , vincente playoff