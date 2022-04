Mbappe all’Inter: ecco cosa sta succedendo

Spunta il nome di Kylian Mbappe per l’Inter di Simone Inzaghi in vista del prossimo calciomercato estivo: ecco cosa sta succedendo

L’Inter è in fermento per il Derby d’Italia che giocherà domani sera all’Allianz Stadium. L’incontro con la Juventus rappresenta un crocevia fondamentale per i nerazzurri in ottica scudetto. La squadra guidata da Simone Inzaghi ha perso parecchio terreno negli ultimi due mesi e un nuovo scivolone stavolta potrebbe rivelarsi fatale.

Dunque l’imperativo è vincere, non ci sono altre vie percorribili. Poi sarà il momento, in sede di calciomercato, di approfondire i ragionimenti sulla rosa, che avrà ovviamente bisogno di alcuni interventi. Sono tornate in circolo, inoltre, nuove voci sul possibile acquisto della ‘Beneamata’ da parte di PIF, il miliardario fondo saudita. Parallelamente è spuntato anche il nome di una stella del calcio mondiale accostata ai lombardi per il prossimo futuro.

Mbappe all’Inter: spunta la quota

Trattasi niente di meno che di Kylian Mbappe. La giovane superstar è in scadenza a giugno e quasi sicuramente lascerà il PSG. Sisal ha stilato una lista delle possibili nuove destinazioni e tra queste figura anche l’Inter. L’arrivo dell’attaccante francese alla corte di Inzaghi – entro il 31/08/2022 – è quotato 50.00. Chiaramente è superfluo sottolineare che stiamo parliamo assolutamente di fantamercato. Il Real Madrid ha già marchiato da tempo il destino del classe ’98. Ma sognare non guasta mai.