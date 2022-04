Dybala all’Inter: Allegri dice tutto in conferenza

Massimiliano Allegri si esprime sul caso Dybala e sul possibile interessamento dell’Inter

Domani sera all’Allianz Stadium va in scena il ‘derby’ d’Italia tra Juventus e Inter, il terzo della stagione dopo quello di campionato terminato 1-1 e quello della finale di Supercoppa italiana con la vittoria dei nerazzurri.

Un big match che potrebbe portare momentaneamente i bianconeri a scavalcare i campioni d’Italia che, però, hanno una partita da recuperare. Allegri ha già confermato che giocherà Chiellini, così come Alex Sandro e Dybala. Proprio quest’ultimo sarà il grande osservato speciale di serata, viste le tante voci di mercato che lo vedrebbero all’Inter a fine stagione.

La ‘Joya’ tra pochi mesi saluterà la Juventus e sarà libero di scegliere la sua prossima destinazione. In merito alle voci su un suo possibile passaggio all’Inter è intervenuto Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

Allegri su Dybala: “Non è il primo che cambia maglia, scelta condivisa”

“Arrivabene ha parlato chiaramente. Una volta che si fanno delle scelte, sono quelle. Inutile parlarne. Non credo che sia il primo caso di giocatore che cambia società. In questo momento qui bisogna essere concentrati per il finale di stagione.

La società espone le sue idee e noi troviamo sempre un’unità d’intenti per programmare e andare avanti. Le scelte si fanno sempre tutti insieme“. Poi sul possibile arrivo di Pogba, come alternativa all’addio di Dybala risponde: “Non faccio il mio di mercato, figuriamoci quello degli altri…”.