Sorpasso e addio Juventus: se lo prende Spalletti

Il Napoli di Luciano Spalletti avrebbe puntato concretamente un calciatore monitorato anche dalla Juventus: sorpasso al club bianconero

La tensione è alle stelle, ormai ci siamo. Dopo la lunga (e amara) sosta delle Nazionali è ricominciato finalmente il campionato di Serie A e tra poche ore assisteremo niente di meno che al Derby d’Italia. Juventus e Inter si affronteranno faccia a faccia tra le mura infuocate dell’Allianz Stadium, con l’incontro che si preannuncia decisivo per le sorti soprattutto della ‘Beneamata’ in ottica scudetto.

All’impegno ci arrivano un po’ meglio i bianconeri, maggiormente in fiducia rispetto agli storici rivali nell’ultimo periodo. A livello di rosa probabilmente la ‘Vecchia Signora’, dopo gli investimenti realizzati nel calciomercato di gennaio, è perfino superiore a quella dei campioni d’Italia in carica. Ma la dirigenza non è affatto sazia: per tornare competitivi nel calcio che conta (anche in Europa) bisogna intervenire ulteriormente. È noto come il club di Exor stia riflettendo ampiamente sulla mediana, senza dubbio il reparto più in difficoltà. Attenzione, però, pure all’attacco, considerando l’addio certo di Dybala e la permanenza ancora non sicura di Morata (oltre alla non affidibilità di Kean e Kaio Jorge). I torinesi, in questo senso, continuano a seguire un profilo che milita in Serie A, ma il Napoli potrebbe rovinare loro i piani.

Spalletti rovina i piani della Juventus: c’è il sorpasso

Stiamo parlando di Luis Muriel. Il colombiano in forza all’Atalanta si è protagonista finora di una stagione tutt’altro che esaltante, nonostante ciò resta una valida opzione da poter sfruttare in determinate situazioni. Il patron De Laurentiis, con l’abbandono della nave di Insigne e i probabili saluti di Mertens, vorrebbe acquistare un attaccante ideale da utilizzare a partita in corso, uno di quelli che spaccano le partite. L’ex Fiorentina, da questo punto di vista, sarebbe il colpo perfetto, inoltre piace parecchio a mister Spalletti.

Gli azzurri avrebbe effettuato un sorpasso per Muriel, la cui valutazione si attesta intorno ai 15-20 milioni di euro (scadenza 2023). Potrebbero avanzare una proposta concreta nel prossimo futuro per battere la concorrenza e assicurarsi le sue prestazioni. Starà alla Juventus decidere se reagire o virare definitivamente su altri obiettivi.