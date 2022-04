Bocciatura pesante ma lo vogliono Inter e Milan: colpo con lo sconto

Sale l’attesa per i verdetti della trentunesima giornata, intanto, Milan e Inter provano l’assalto all’esubero della Roma

Torna in campo la Serie A. Nel sabato della trentunesima giornata, vittorie interne per Spezia e Lazio. Il Toro invece, ha affossato la Salernitana all’Arechi, mentre il Napoli ha vinto a Bergamo. Attesa per Juventus-Inter, mentre il Milan sfiderà il Bologna nel monday night. Insomma, una giornata fondamentale per la lotta scudetto.

Le milanesi ed il Napoli sono in corsa per il titolo 2021/2022. La lotta tra Inter e Milan proseguirà anche sul mercato, dove si contendono un centrocampista. Si tratta di Jordan Veretout, finito ai margini della Roma di Mourinho. Da fulcro della mediana giallorossa, il francese è diventato via via una riserva, finendo spesso anzitempo le partite. Negli ultimi due mesi infatti, Veretout non ha mai giocato interamente un match.

Indizi che portano ad una probabile separazione in estate, nonostante le parti siano legate da un contratto fino a giugno 2024. La situazione ha alimentato l’interesse delle milanesi, pronte ad integrarlo nelle rispettive rose.

Derby di mercato: Milan e Inter vogliono Veretout

Veretout potrebbe dire addio alla Roma. Il mediano francese, classe 1993, non ha brillato in questa stagione, arretrando nelle gerarchie di Josè Mourinho. Spesso sostituito dallo Special One, Veretout sarebbe lieto di ritrovare il sorriso a Milano, sponda Milan o Inter.

I due club in lotta per lo scudetto non sarebbero intenzionati a coprire l’intero valore del cartellino dell’ex Fiorentina, stimato attorno ai 20 milioni. L’offerta di Marotta e Maldini si ferma a 15 milioni. Saranno decisive le prossime settimane.