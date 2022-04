Sarà un Milan ‘Galactico’: quattro obiettivi nel Real Madrid

Il Milan vuole tornare grande e pianifica già la prossima sessione di calciomercato che potrebbe essere ‘Galactica’: mirino nel Real Madrid

La corsa scudetto riparte ufficialmente oggi. Il Milan questa sera sarà spettatore del big match tra Juventus e Inter, per capire se domani contro il Bologna potrà fare un altro passo verso la vittoria finale, Napoli permettendo. Nel frattempo, con il finale di stagione più vicino, i rossoneri iniziano a pianificare anche la sessione estiva di calciomercato

In particolare i rossoneri avrebbero puntato il mirino in casa Real Madrid, dove gli obiettivi potrebbero essere addirittura quattro. Dunque i rossoneri puntano a diventare ‘Galattici’ sfruttando le occasioni nella rosa di Carlo Ancelotti, grande ex rossonero.

Milan, quattro obiettivi nel Real Madrid: da Asensio a Bale, passando per Jovic e Isco

Il futuro del Milan potrebbe tingersi di ‘Blanco’. La società rossonera infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, avrebbe messo nel mirino ben quattro giocatori che a fine stagione potrebbero lasciare il Real Madrid. Il primo nome potrebbe essere quello di Gareth Bale, che con la Nazionale gallese continua a essere protagonista ma che nei ‘Blancos’ non trova più spazio. Come dichiarato da Rudy Galetti alla CMIT TV di Calciomercato.it, nei giorni scorsi ci sarebbero stati contatti.

Il secondo nome poi sarebbe quello di Luka Jovic, che da tempo piace ai rossoneri, così come Marco Asensio, altro nome per il quale la scorsa estate ci fu qualche contatto con il Real Madrid. Il quarto nome invece sarebbe ancora quello di Isco, destinato all’addio in estate a parametro zero e che sarebbe un colpo importante e a titolo gratuito per il centrocampo del Milan, soprattutto con l’ormai quasi certo addio di Franck Kessie.