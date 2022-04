Mourinho ha scelto il centrocampista: sconto e Inter ‘tradita’

La Roma tenta l’assalto a Davide Frattesi: la chiave per arrivare al centrocampista potrebbe essere Diawara

Un possibile scambio per arrivare a Davide Frattesi: è questa l’idea della Roma che potrebbe inserire il cartellino di Amadou Diawara nell’affare per il centrocampista classe ’99.

La Roma tenta l’assalto a Davide Frattesi. Il club giallorosso si inserisce nella corsa al centrocampista classe ’99, nel mirino della maggior parte dei club italiani e non solo. Il giocatore ex Monza sposerebbe la causa giallorossa essendo cresciuto nel settore giovanile della Roma, ma combinare il matrimonio non sarà semplicissimo vista la forte concorrenza.

Il Sassuolo, per lasciar partire il centrocampista che ha altri quattro anni di contratto con gli emiliani, chiedono non meno di trenta milioni. Una cifra ritenuta eccessiva dai giallorossi che potrebbe tentare di inserire una contropartita tecnica per ridurre le richieste dei neroverdi.

Calciomercato Roma, ipotesi Diawara per Frattesi

L’idea della Roma è quella di inserire nell’affare il cartellino di Amadou Diawara. Il centrocampista classe ’97 ha altri due anni di contratto con i giallorossi e potrebbe essere inserito nella trattativa per arrivare a Frattesi che però vuole monetizzare dall’eventuale cessione di Frattesi, anche in virtù della possibile asta. Inoltre, la Roma ha diritto al 30% sulla futura rivendita, cifra che andrebbe “scontata” nel caso in cui l’affare dovesse andare in porto.