Salah e non solo: la Juve risponde al folle scambio per Vlahovic

Un clamoroso intreccio di mercato: da Salah a Vlahovic, la Juventus pianifica il super scambio con il Liverpool

Archiviato il Derby d’Italia contro l’Inter, per la ‘Vecchia Signora’ è giunto il momento di pensare ai prossimi impegni. La trasferta di Cagliari prima, il match all’Allianz Stadium contro il Bologna poi. Adesso, però, la Juventus è proiettata su quella che sarà la prossima stagione, quella del ritorno al vertice del calcio italiano ed europeo nei piani di Massimiliano Allegri. Per far ciò, i bianconeri si candidano ad assoluti protagonisti della prossima sessione di calciomercato: gli arrivi di Vlahovic e Zakaria, lo scorso gennaio, in tal senso non sono un caso.

La voglia di ripartire c’è ed uno dei grandi sogni di mercato per il club di Andrea Agnelli è quello di Mohamed Salah. In scadenza nel 2023, l’egiziano ha collezionato 37 presenze in stagione con 28 presenze e 10 assist vincenti. Numeri da assoluto top player, tra i più ambiti del panorama mondiale: il Liverpool lo sa e avrebbe in mente una nuova idea da proporre alla società torinese.

L’idea dei ‘Reds’ sarebbe quella, viste le difficoltà a rinnovare il contratto di Salah, valutato non meno di 70 milioni dal club inglese, quella di proporre il cartellino dell’ex romanista per arrivare a Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, a maggior ragione con il futuro addio di Dybala, è il perno del progetto futuro della Juventus e viene valutato circa 100 milioni di euro. La risposta della ‘Vecchia Signora’, però, escluderebbe l’inserimento di Vlahovic nell’eventuale affare. I bianconeri sarebbero disposti a offrire il cartellino di Federico Chiesa per accogliere Salah: il figlio d’arte viene valutato 60 milioni di euro.

Una situazione comunque complessa visto che le trattative per il rinnovo di Salah proseguono, con l’egiziano che adesso sembrerebbe un pò più vicino a restare in Premier League alla corte di Jurgen Klopp.

Salah potrebbe quindi allontanarsi dalla pista bianconera: la Juventus alla finestra, in attesa di possibili novità sul rinnovo dell’egiziano col Liverpool.