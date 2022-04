Formazioni UFFICIALI Milan-Bologna: esclusione eccellente per Pioli

Ecco le scelte di Stefano Pioli e di Miroslav Tanjga per l’importantissimo match di stasera Milan-Bologna

Milan-Bologna è uno snodo fondamentale per i rossoneri. Con le vittorie nei rispettivi match di Napoli e Inter, la squadra di Stefano Pioli è chiamata a dare continuità di risultato per poter allungare nuovamente in classifica sulle rivali.

Queste le scelte dei due allenatori:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Junior Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Dijks; Aebischer, Barrow; Arnautovic.