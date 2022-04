Cuadrado in Procura: continua l’inchiesta sulla Juventus

Non finiscono gli interrogatori per l’inchiesta Prisma: convocato alle 10 anche il laterale colombiano Juan Cuadrado all’indomani della sfida con l’Inter

Prima una buona prova in Serie A, poi la convocazione alle 10 dai pm per farsi ascoltare in virtù dell’inchiesta Prisma: Juan Cuadrado dovrà svelare il suo punto di vista dopo il taglio di stipendio nel 2020.

Negli ultimi giorni sono stati già ascoltati già diversi calciatori, come Dybala, Bernardeschi ed Alex Sandro, che sono persone informate sui fatti. Tutto ruota intorno al taglio di stipendi avvenuto durante il primo lockdown, a partire da marzo 2020: per i pm sarebbe un falso in bilancio come riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”.