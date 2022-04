Juve-Inter, Allegri si contraddice: l’attacco sui social

Massimiliano Allegri è sempre nell’occhio del ciclone con numerose critiche per le sue dichiarazioni: ancora un attacco sui social

Dopo una bella prova contro l’Inter, la Juventus non è riuscita a vincere il big match contro i nerazzurri. Ancora nel mirino l’allenatore livornese per le sue dichiarazioni contraddittorie rispetto al passato.

Nel post partita lo stesso Massimiliano Allegri ha elogiato la prestazione dei suoi: “Stasera la squadra ha fatto una buona partita e io in panchina mi sono divertito. Il bel gioco alle volte non paga”. Così il giornalista Maurizio Pistocchi ha messo il punto proprio sulle sue dichiarazioni pubblicando quelle del 2019 quando lo stesso Allegri affermava: “Cos’è il bel gioco? Ci sono tecnici che non vincono mai, non faccio nomi…”. Un confronto contraddittorio per lo stesso tecnico livornese che ha elogiato questa volta la prestazione dei suoi uomini rispetto a qualche anno fa.

Per tanti anni è andata avanti questa diatriba tra bel gioco e quello che pensa più al risultato: tanti allenatori si sono schierati da una parte e dall’altra con la possibilità di trovare un indizio ben chiaro.

Juve-Inter, una prova di carattere da parte

Massimiliano Allegri ha sempre elogiato la freddezza davanti alla porta criticando, in un certo senso, un gioco ricco di fraseggi per poi arrivare in area di rigore avversaria. Questa volta le dinamiche sono cambiate improvvisamente con una prestazione importante da parte dei bianconeri sotto il profilo del gioco con tante occasione sprecate da Dybala e compagni.