Futuro Higuain, il padre svela la decisione del bomber

Il padre di Gonzalo Higuain ha svelato in un’intervista il futuro dell’attaccante dell’Inter Miami

Da ormai due stagioni Gonzalo Higuain ha scelto di restare lontano dai riflettori per godersi i ritmi del calcio in MLS. Sebbene la sua avventura non è iniziata nel migliore dei modi, ad oggi ha messo a referto 13 gol in 41 presenze totali, dimostrando anche a 34 anni di poter ancora fare la differenza.

Tra i nomi incisi nella storia della Serie A dopo lo splendido record di 36 gol, Higuain è ricordato sia con gioia, ma anche con rabbia. Il suo storico trasferimento dal Napoli alla Juventus per 90 milioni rimane una ferita aperta per i partenopei, anche data la mancata conquista dello Scudetto di quell’anno.

Dopo le parentesi Milan e Chelsea e il ritorno alla Juventus, il numero nove ha scelto di accasarsi un un campionato più tranquillo come la MLS. Ad aprirgli le porte è stato l’Inter Miami di David Beckham, ma ora il suo futuro sarà altrove.

Jorge Higuain annuncia: “Gonzalo smetterà”

In un’intervista rilasciata a ‘TNT Sports’ il padre dell’attaccante ha annunciato in diretta il futuro di Higuain. “Mi ha detto che si ritirerà dal calcio alla fine di quest’anno, quest’anno finisce e si ritira dallo sport”. All’età di 35 anni, quindi, Il Pipita è pronto a dire basta definitivamente.

Nelle ultime settimane si vociferava di un possibile ritorno in patria dove chiudere romanticamente la carriera, magari proprio in quel River Plate dov’è cresciuto. Anche in questo caso, però, ad annunciare l’impossibilità è papà Jorge: “Per quello che so non credo torni in Argentina”.

Chiusura netta quindi. L’Inter Miami sarà probabilmente l’ultimo capitolo di una carriera che vanta tre vittoria della Liga, tre Scudetti, un’Europa League e altri trofei nazionali, oltre anche a più di 300 gol totali.

Di Andrea Biasiolo