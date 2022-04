In ascesa in Serie A, anche la Juventus in agguato

È una delle grandi rivelazioni del campionato di Serie A, alla finestra anche la Juventus in vista del calciomercato estivo. Tutti i dettagli

È svanito anche il sogno scudetto per la Juventus di Massimiliano Allegri dopo il derby d’Italia perso contro l’Inter. Non è bastata l’ottima prestazione di domenica alla squadra bianconera per continuare a sperare nella rimonta in campionato

A Dybala e compagni rimane ora solo l’obiettivo Champions League, oltre alla conquista della Coppa Italia. Nel frattempo, tiene sempre banco il calciomercato e le possibili mosse della dirigenza per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Risolta la telenovela Dybala, il club è ancora alle prese con gli altri rinnovi in ballo. Verso la firma Juan Cuadrado: il laterale colombiano sarà confermato per le prossime stagioni ma la società si sta già guardando intorno alla ricerca del suo erede.

Calciomercato Juve, occhi su Molina

Come raccontato da Calciomercato.it, anche la Juventus ha messo nel mirino Molina dell’Udinese, ma sulle sue tracce sono segnalati anche altri top club, italiani e stranieri, pronti a muoversi in vista della prossima stagione. Una situazione che stuzzica il club friulano, pronto a scatenare un’asta: se prima si poteva parlare di una valutazione tra i 10 e i 12 milioni di euro, adesso per questa stessa cifra l’Udinese non è disposta neanche a sedere al tavolo delle trattative. Il prezzo del cartellino è quasi raddoppiato e, da qui a fine stagione, potrebbe ulteriormente salire. La Juventus e le altre squadre interessate sono avvisate.