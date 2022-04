Dembele-Juventus, svolta improvvisa: “Vuole l’accordo”

Dembele è tornato protagonista con la maglia del Barcellona grazie alla gestione Xavi: ora vorrebbe subito l’accordo, le ultime in casa blaugrana

Novità importanti per conoscere il futuro di Ousmane Dembele: l’attaccante francese del Barcellona è in scadenza di contratto con il club catalano.

Dal possibile addio a gennaio alla permanenza con il Barcellona. Ai microfoni della trasmissione spagnola, “El Chiringuito”, Dario Montero ha svelato tutte le novità sul possibile futuro dell’attaccante di Xavi: “L’entourage del giocatore si è presentato all’incontro con la dirigenza con l’obiettivo di trovare l’accordo”. Poi ha aggiunto: “Non chiederanno cifre assurde che il Barcellona non potrà sborsare”.

Dembele potrebbe così rinnovare il suo contratto con il club blaugrana: con Xavi è tornato protagonista con gol ed assist decisivi. Un lavoro profondo dell’allenatore spagnolo che è riuscito a discutere con il francese per arrivare ad un equilibrio durante le ultime settimane. Prima ha vissuto da separato in casa, poi è stato reintegrato alla grande.

Dembele, rinnovo in vista: addio alla Juventus

Nei mesi scorsi la Juventus è stata vicinissimo al suo acquisto con un innesto da urlo a parametro zero. Si era parlato anche di un pre-contratto firmato con il club bianconero a gennaio, ma alla fine Dembele ha ritrovato entusiasmo e felicità proprio sotto la gestione Xavi. Ora il suo obiettivo resta quello di trovare un accordo con il club blaugrana per firmare il possibile rinnovo con la compagine catalana per nuovi successi.